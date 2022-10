அட்லீ வலையில் சிக்கிய அடுத்த பாலிவுட் திமிங்கலம்… ஷாருக்கானை தொடர்ந்து சல்மான் கானுடன் கூட்டணி?

சென்னை: அட்லீ தற்போது பாலிவுட் பாட்ஷா ஷாருக்கான் நடிக்கும் ஜவான் படத்தை இயக்கி வருகிறார்.

இதனைத் தொடர்ந்து விஜய் நடிப்பில் அவரது 'தளபதி 68' படத்தை இயக்கலாம் என சொல்லப்படுகிறது.

இதனிடையே ஷாருக்கானை தொடர்ந்து மற்றுமொரு பாலிவுட் சூப்பர் ஸ்டாருக்கு அட்லீ கதை கூறியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

The latest report suggests that Salman Khan will act in Atlee's next film. After Shah Rukh Khan’s Jawan and Vijay Thalapathy 68 Films, Director Atlee likely to collaborate with Bollywood Superstar Salman Khan.