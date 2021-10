கமலின் விக்ரம் படத்தில் இணையும் ஐந்தாவது தேசிய விருது பெற்ற நடிகர்

சென்னை : அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் டாப் ஹீரோக்களின் படங்கள், மல்டி ஸ்டார் படங்களின் வரிசையில் இடம்பிடித்திருக்கும் படங்களில் ஒன்று கமல் நடித்து வரும் விக்ரம் படம். டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கும் இந்த படத்தின் மூலம் கிட்டதட்ட நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நடிக்க வந்துள்ளார் கமல்.

கமலின் 60 ஆண்டு கால திரைப்பயணத்தில் சமீபத்தில் தான் அவர் பிரேக் எடுத்துள்ளார். அரசியல் உள்ளிட்ட காரணங்களால் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக கமல் நடித்த படங்கள் ஏதும் வெளிவரவில்லை. அவர் நடித்து வந்த இந்தியன் 2 படமும் பல பிரச்சனைகளால் பாதியில் நிற்கிறது.

English summary

Latest sources said that another national award winning malayalam actor semban vinod jose to join in kamal's vikram movie. he may be play an another antagonist in this movie. already kamal, vijay sethupathi, fahad fassil, kalidas jayaram are received national award.