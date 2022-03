பிக்பாஸ் அல்டிமேட்டில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்ட அடுத்த "S" போட்டியாளர்

சென்னை : பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் இருந்து அடுத்தடுத்து S என்ற எழுத்தில் பெயர் கொண்ட போட்டியாளர்கள் வெளியேற்றப்பட்டு வரும் நிலையில், இந்த வாரமும் மற்றொரு S போட்டியாளர் நிகழ்ச்சியில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டுள்ளார்.

பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சி டிஸ்னி ப்ளஸ் ஹாட்ஸ்டார் தமிழில் 24 மணி நேர நிகழ்ச்சியாக ஒளிபரப்பப்பட்டு வருகிறது. ஜனவரி 31 ம் தேதி துவங்கி நடைபெற்று வரும் இந்த நிகழ்ச்சியை ஆரம்பத்தில் கமல் தொகுத்து வழங்கி வந்த நிலையில், சினிமா ஷுட்டிங் காரணமாக பாதியிலேயே நிகழ்ச்சியில் இருந்து வெளியேறுவதாக அறிவித்தார் கமல்.

வெந்து தணிந்தது காடு...போஸ்டருடன் அடுத்த கேரக்டர் அறிமுகம்...யாரு தெரியுமா?

English summary

According to the most recent reports, Sathish was evicted from Bigg Boss Ultimate this week.This week, Bala, Sathish, Julie, and Suruthi are in nomination. But Sathish got the least number of votes. Also, he did not perform well on tasks this week.