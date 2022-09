ஒருபக்கம் பிரபாஸுடன் திருமண வதந்தி… இன்னொருபுறம் அருந்ததியாக மாறிய அனுஷ்கா: ரசிகர்கள் வெயிட்டிங்

ஐதராபாத்: தமிழ், தெலுங்கு திரையுலகில் முன்னணி நடிகையாக கலக்கிய அனுஷ்காவின் போட்டோ ட்ரெண்டிங்கில் உள்ளது.

கடந்த சில நாட்களாக அனுஷ்காவுக்கும் பிரபாஸுக்கும் விரைவில் திருமணம் என்ற தகவல் வேகமாக பரவி வருகிறது.

இந்நிலையில், அனுஷ்கா தனது ட்விட்டரில் வெளியிட்டுள்ள மிரட்டலான போட்டோ ரசிகர்களை குழப்பத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

அருந்ததி 2 ஆரம்பமா? திடீரென பொம்மாயி மோடுக்கு மாறிய அனுஷ்கா.. எகிறிய எதிர்பார்ப்பு!

English summary

Telugu leading actress Anushka and actor Prabhas are rumored to be getting married. Meanwhile, a photo of Anushka is going viral. Fans are also trending that the photo of Anushka was threatening in Arundhati's look