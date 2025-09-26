Get Updates
ஒரு நாள் முழுவதும் கெனிஷா என்ன பண்றாரு பாருங்க.. காதல் குறித்தும் இப்படி சொல்லிட்டாரே!

By

சென்னை: நடிகர் ரவி மோகனின் புதிய பார்ட்னராக மாறியுள்ள பாடகி கெனிஷா சிறு வயதில் தனக்கு பார்பி டால் மீது இருந்த ஆசை குறித்தும் அதை அப்பாவிடம் கேட்க அவர் சொன்ன விஷயத்தையும் தற்போது தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் சூப்பரான ரைட்டப்பாக பகிர்ந்துள்ளார். ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தாமதமாக கிடைக்கிறது என்றால் அது சிறந்த ஒன்றாக கிடைக்கும் என தத்துவமாக பொழிந்துள்ளார்.

மேலும், சமீபத்தில், தனது நாள் முழுக்க தான் சந்தித்த விஷயங்கள், செய்யும் வேலைகள் என பல விஷயங்களின் தொகுப்பாகவும் அவர் வெளியிட்டுள்ள வீடியோ ரசிகர்களை கவர்ந்துள்ளது.

Anything can happen today love ANYTHING Keneesha latest post for motivation

கெனிஷாவுக்கு எதிராக ஏகப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகளும் ரவி மோகன் - ஆர்த்தி குடும்பத்தையே பிரித்துவிட்டார் என கிளம்பிய பேச்சுக்களுக்கு எல்லாம் முன்னதாக அவர் பதிலடி கொடுத்திருந்தார்.

ரவி மோகன் பிறந்தநாளுக்கு வாழ்த்து: ஹேப்பி பர்த்டே ஆர் எம் என ரவி மோகன் பிறந்தநாளுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து அவர் பியானோ வாசிக்கும் வீடியோ ஒன்றையும் ஷேர் செய்திருந்தார் கெனிஷா. ரவி மோகன் தனது புதிய தயாரிப்பு நிறுவனத்தை ஆரம்பித்த நிலையில், சென்னையில் பிரமாண்ட விழாவை நடத்தி சிவகார்த்திகேயன், கார்த்தி, எஸ்.ஜே. சூர்யா உள்ளிட்ட பல பிரபலங்களை அழைத்திருந்தார். அந்த விழாவிலும் கெனிஷாவுடன் மேட்சிங் மேட்சிங் உடையணிந்து ஜோடியாக வந்த ரவி மோகன் மேடையிலும் கெனிஷா பற்றி பேசியது பலரையும் ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தியது.

தாமதங்கள் நல்லது தான்: "தாமதங்கள் எப்போதும் சிறந்த விஷயங்கள் வரவிருக்கின்றன என்பதற்கான உடனடி சான்றுகளாகும்.

சிறு வயதில் பெங்களூருவில் உள்ள 'ஃபன் வேர்ல்டு' கடையில் எனக்குப் பிடித்த பார்பி பொம்மையைப் பெற நான் எப்போதுமே ஆசைப்படுவேன். அதைப் பற்றிப் பேசவும், முழு பொம்மைத் தொகுப்பையும் வைத்திருக்கவும், அவற்றை அலங்கரிக்கவும், பள்ளி முடிந்தவுடன் எனது பார்பியுடன் பழகவும் நான் எந்த சாக்குப்போக்கையும் கூறுவேன். (அது ஒரு கட்டம், வெளிப்படையாக).

ஆனால் என் அப்பா எப்போதும் அதை ஒத்திப்போடுவார். அம்மா விஷயங்களை மாற்றுவதில் வல்லவர், உறவினர்களும் எனது பொம்மைத் தொகுப்பைப் பார்க்க காத்திருந்தனர்.

ஒரு நாள் அப்பா சொன்னார், 'குட்டிப் பொண்ணே, நீ இதைச் சம்பாதிக்க வேண்டும். இந்த பார்பி மட்டுமல்ல, வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றையும் நீயே சம்பாதிக்க வேண்டும். உனக்குத் தேவையெல்லாம் கடின உழைப்பு, பொறுமை, மற்றும் நீ எதையாவது மிகவும் அருமையாகச் செய்வதில் கவனம் செலுத்துவதுதான். அப்போது இந்த வெகுமதி உன்னிடம் வருவதற்காகக் காத்திருக்காது.' அவர் எல்லாவற்றைப் பற்றியும் இதைச் சொல்லுவார். நன்றி அப்பா, உங்கள் ஆத்மா சாந்தியடையட்டும் :)

அந்த ஆண்டு இறுதித் தேர்வில் நான் 'ஏ' கிரேடு பெற்றேன்! அடுத்த நாள் மாலை, நானும் என் நண்பர்களும் மீண்டும் அந்தக் கடைக்குச் சென்று, பார்பி பொம்மைகளைப் பெற்றோம்!

வாழ்க்கையில் வெற்றி-வெற்றி சூழ்நிலைகளை நான் விரும்புகிறேன். நான் வெற்றிபெற விரும்புகிறேன், நீங்களும் அவ்வாறே வெற்றிபெற விரும்புகிறேன். நான் நடனமாடவும் பாடவும் விரும்புகிறேன், உங்கள் இதயத்தின் ஆர்வத்தையும் நீங்கள் வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன்.

இன்று உங்களுக்கு ஒரு கடினமான நாளாக இருந்தால், நான் உங்கள் வலியைப் புரிந்துகொள்ள மாட்டேன் என்பது ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது. அது உங்கள் கதை, ஆனால் உங்கள் கதை எவ்வளவு சக்திவாய்ந்ததாகவும், காந்த சக்தியுடனும், உணர்ச்சிபூர்வமாகவும், உடல்ரீதியாகவும், அனைத்து சலுகைகளுடனும் மாறுகிறது என்பதை நீங்கள் அறிய வேண்டும்.

View this post on Instagram

A post shared by KENEESHAA (@keneeshaa1)

சில நேரங்களில் நீங்கள் எதிர்பார்த்தபடி எதுவும் நடக்காது, ஆனால் அது இன்னும் உங்களுக்குத் தகுதியான ஒன்றை நோக்கிய ஒரு புதிய பாதைதான். உங்களை விட அதிக அன்பையும் கொண்டாட்டத்தையும் தரும் ஒருவர், அல்லது ஒரு சிறந்த வேலை என கிடைக்கலாம். நீங்களும் ஒரு கோடீஸ்வரர் தான்!

இன்று எது வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம். எதுவும். எனவே, அதற்குத் தயாராக இருங்கள். உங்கள் கனவு தாமதமானால், அது உங்களுக்கு நல்ல விஷயங்கள் வரப்போகிறது என்பதற்கான அறிகுறி. மேலும் நீங்கள் இலக்கு வைத்ததை விட பெரியதாகவும் இருக்கலாம் :)

உங்களிடம் அன்புடன் பேசுங்கள், தைரியத்துடன் பேசுங்கள், உங்கள் இதயம் உங்களுக்கு வழிகாட்டும்.

இன்று அந்த நாள் ♥️ எல்லாம் இப்போது மாறிக்கொண்டிருக்கிறது..." என பாடகி கெனிஷா தனது வாழ்வில் நடக்கும் விஷயங்களின் தொகுப்பை வீடியோவாக பதிவிட்டு இப்படியொரு போஸ்ட்டை போட்டுள்ளார்.

X