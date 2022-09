அம்மாவா நடிக்கிறீங்களான்னு கேட்கிறாங்க.. கேலி பண்றாங்க.. சூரரைப் போற்று நடிகைக்கே இந்த நிலைமையா?

சென்னை: 27 வயதாகும் நடிகை அபர்ணா பாலமுரளியை அதற்குள் அம்மா கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறீங்களா என சிலர் உருவ கேலி செய்ததாக பேசி இருப்பது பரபரப்பை கிளப்பி உள்ளது.

மலையாள நடிகையான அபர்ணா பாலமுரளி 2015ம் ஆண்டு வெளியான ஒரு செகண்ட் கிளாஸ் யாத்ரா படத்தின் மூலம் நடிகையாக அறிமுகமானார்.

8 தோட்டாக்கள் படத்தின் மூலம் தமிழில் அறிமுகமான அவருக்கு சூர்யாவுடன் சூரரைப் போற்று படத்தில் பொம்மியாக வாழ மிகப்பெரிய வாய்ப்பு கிடைத்தது.

