கஜினி செகண்ட் பார்ட் எடுக்க ப்ளான் போடும் ஏஆர் முருகதாஸ்… சூர்யாவின் ரியாக்ஷன் இதுதான்!

சென்னை: சூர்யா நடிப்பில் 2005ம் ஆண்டு வெளியான 'கஜினி' திரைப்படம் ப்ளாக் பஸ்டர் ஹிட்டானது.

சூர்யாவின் கேரியரில் அவருக்கு மிகப் பெரிய கம்பேக் கொடுத்த கஜினி, இந்தியில் அமீர் கான் நடிப்பில் ரீமேக்கானது.

ஏஆர் முருகதாஸ் இயக்கத்தில் வெளியான கஜினி படத்தின் இரண்டாம் பாகம் குறித்து புதிய தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

பாலிவுட் நடிகருடன் காபி குடிக்க விருப்பம் தெரிவித்த சூர்யா.. எதுக்காக தெரியுமா?

English summary

AR Murugadoss directed Suriya, Asin, and Nayanthara starring Ghajini film was released in 2005. This film became a super hit as a remake in Hindi also starring Aamir Khan. In this case, AR Murugadoss is planning to direct the second part of Ghajini. It is reported that Suriya has not yet taken any decision about acting on it.