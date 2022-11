சிம்புவுடன் மாஸ் கூட்டணி… ஏஆர் முருகதாஸின் சூப்பர் ஹீரோ கான்செப்ட்… தமிழில் இப்படி ஒரு படமா?

சென்னை: விஜய்யின் படத்தை இயக்கவிருந்த ஏஆர் முருகதாஸ் திடீரென அதில் இருந்து விலகினார்.

விஜய் - ஏஆர் முருகதாஸ் கூட்டணியில் சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிக்க இருந்த படம் தான் நெல்சன் இயக்கத்தில் பீஸ்ட்டாக மாறியது.

அதன்பின்னர் படங்கள் இயக்காமல் இருந்த ஏஆர் முருகதாஸ், அடுத்து ஒரு சூப்பர் ப்ளானுடன் கம்பேக் கொடுக்க ரெடியாகிவிட்டார்.

English summary

AR Murugadoss next is an animation film to be produced by VFX company Phantom. Script work and pre-production are in full swing. He is also in talks with Silambarasan TR for a biggie but things are yet to be finalized!