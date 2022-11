எனக்கு உங்க ஸ்டைல்லதான் பாட்டு வேணும் என்று பிக் பாஸ் ஏ.டி.கேவிடம் கேட்ட ஏ.ஆர்.ரகுமான்

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி மூலம் தமிழக மக்களுக்கு பிரபலமானவர் ராப் பாடகர் ஏ.டி.கே.

எந்த வாரமும் இல்லாத அளவிற்கு கடந்த வாரம்தான் அவருடைய எதிர்ப்புக் குரலும் பங்களிப்பும் அதிகமாக இருந்தது என்றே சொல்லலாம்.

நேற்றைய எபிசோடில் கூட கமல் ஹாசன் அவரை சுதந்திரமாக ராப் பாடல் பாடுங்கள் என்று பாராட்டியிருப்பார்.

இதெல்லாம் ஒரு ப்ரோமோவா?.. செம மொக்கையா இருக்கு..கடுப்பான பிக் பாஸ் ரசிகர்கள்!

English summary

Rap singer ATK is famous among Bigg Boss Tamil season 6 show. It can be said that his protest voice and contribution was higher than any other week. Even in yesterday's episode Kamal Haasan praised him for singing rap songs freely.