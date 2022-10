ஏ.ஆர்.ரகுமான் தான் என்னை அந்தப் படத்தை சவாலாக எடுத்துக் கொண்டு நடிக்கச் சொன்னார்... நடிகர் ரகுமான்

சென்னை: பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படத்தில் உத்தம சோழன் என்ற முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார் நடிகர் ரகுமான்.

இவருடைய கதாபாத்திரத்தை வைத்துதான் ஐஸ்வர்யா ராய் மற்றும் சரத்குமார் கதாபாத்திரங்கள் திட்டம் தீட்டுவார்கள்.

தற்சமயம் ரஹ்மான் அவர்கள் கொடுத்துள்ள ஒரு பேட்டியில் பல சுவாரசியமான தகவல்களை கூறியிருக்கிறார்.

English summary

Actor Rahman played the important role of Madhuranthagan in Ponniyin's Selvan Movie. Based on his character, Aishwarya Rai and Sarathkumar will plan their roles. Currently Rahman has given many interesting information about his career in an interview.