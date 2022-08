வாழ்ந்தா இப்படி வாழணும்.. கனடா நாட்டுல ஒன்னு இல்ல ரெண்டு தெருவுக்கு ஏ.ஆர். ரஹ்மான் பெயர்!

சென்னை: கனடா நாட்டின் மர்காம் நகரில் உள்ள தெருக்களுக்கு தொடர்ந்து ஏ.ஆர். ரஹ்மானின் பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது.

AR Rahman | சர்வதேச எல்லைகளைக் கடந்த AR Rahman-னின் 30 ஆண்டுகள் *Kollywood

நம்ம ஊரில் எம்ஜிஆர் தெரு, காந்தி நகர், அம்பேத்கர் தெரு என ஏகப்பட்ட தலைவர்களின் பெயர்கள் பல ஊர்களில் வைக்கப்பட்டு இருக்கும்.

ஆனால், இசைப்புயல் ஏ.ஆர். ரஹ்மானின் பெயர் கனடா நாட்டில் உள்ள ஒரு நகரத்தின் தெருக்களுக்கு பெயராக வைக்கப்பட்டு இருப்பது பலரது கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

English summary

Music Composer AR Rahman receives huge honour in Canada. Two streets in Margham gets his name. In 2013 one street named Allah Rakha Rahman and now another street titled AR Rahman.