பாடகி சுசீலா வைத்த கோரிக்கை... 'வாவ்' சொன்ன இசைப்புயல்... என்னதான் கேட்டாங்க?

ஐதராபாத் : ஆயிரக்கணக்கான பாடல்களை பாடியுள்ள தென்னிந்திய நைட்டிங்கேல் பி. சுசீலா தற்போது ஐதராபாத்தில் வசித்து வருகிறார்.

சமீபத்தில் இசைபுயல் ஏஆர் ரஹ்மானிடம் இவர் ஒரு கோரிக்கையை முன்வைத்துள்ளார்.

ஒரே நாளில் 2 நண்பர்களை காவு வாங்கிவிட்டது கொரோனா… பாடலாசிரியர் விவேக்கின் கண்ணீர் பதிவு

இதுகுறித்து ஏஆர் ரஹ்மான் மிகுந்த உற்சாகம் மற்றும் மகிழ்ச்சியை தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Susheela is one of my favorites, and it was lovely to hear that generation responding to 99 Songs -AR Rahman