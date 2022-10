யுவன் இசையில் பாடப் போகும் ஏ.ஆர்.ரகுமானின் மகன் அமீன்... இருவரும் பேட்மிண்டன் நண்பர்களாம்

சென்னை: இந்த வார இறுதியில் இயக்குநர் சுந்தர்.சி இயக்கத்தில் உருவாகியிருக்கும் காஃபி வித் காவல் திரைப்படம் வெளியாகவிருந்தது.

ஆனால் பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படத்தின் மாபெரும் வெற்றியைத் தொடர்ந்து இந்த வாரம் வெளிவர இருந்த மூன்று படங்கள் அடுத்த மாதம் தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் அந்தப் படத்திற்கு இசையமைத்துள்ள யுவன் சங்கர் ராஜா பல சுவாரசியமான தகவல்களை ஒரு பேட்டியில் கூறியிருக்கிறார்.

English summary

The movie Koffee with Kaadhal directed by Sundar C is going to release this weekend. But following the huge success of Ponniyin's Selvan, three films that were slated to release this week have been pushed back to next month. In this case, Yuvan Shankar Raja, who has composed the music for the film, has told many interesting information in an interview.