ஷாருக்கான் – அட்லீ படத்தில் இணையும் முக்கிய பிரபலம் இவர் தான்

மும்பை : கடந்த 3 ஆண்டுகளாக இந்தியில் ஷாருக்கான் நடித்த எந்த படமும் வெளியாகவில்லை. இதனால் அவரது ரசிகர்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர். ஷாருக்கானை வைத்து அட்லீ இயக்க போவதாக கூறப்படும் படம் பற்றிய அறிவிப்பும் வெளியாகாமல் இருந்தது.

ஷாருக்கான் தற்போது பதான் என்ற படத்தில் நடித்து வருகிறார். இதில் தீபிகா படுகோன், ஜான் ஆப்ரகாம் உள்ளிட்டோர் நடித்து வருகின்றனர். இந்த படத்தை முடித்த பிறகு அட்லீ - ஷாருக்கான் இணையும் படம் இந்த ஆண்டு இறுதியில் துவங்கப்படலாம் என கூறப்படுகிறது.

the latest update from sources is that AR Rahman has been roped in to compose the music for Atlee – Shah Rukh khan movie