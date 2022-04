அரபிக் குத்து, ஜாலியோ ஜிம்கானா.. பீஸ்ட் படத்தில் எந்த இடத்தில் வருது தெரியுமா? லீக்கான தகவல்!

சென்னை: விஜய்யின் அசுரத்தனமான ஆக்‌ஷன் காட்சிகளில் வெளியான பீஸ்ட் டிரைலர் 24 மணி நேரத்திற்குள் 30 மில்லியன் ரெக்கார்டை படைத்து டிரெண்டாகி வருகிறது.

பீஸ்ட் டிரைலரை பார்த்த ரசிகர்கள், இத்தனை களேபரங்களுக்கு நடுவே அந்த அரபிக் குத்து, ஜாலியோ ஜிம்கானா பாடல்கள் எப்போ எந்த இடத்தில் வரும் என கேள்விகளை எழுப்பி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், அந்த இரு பாடல்களும் எப்போது வரும் என்பது தொடர்பாக சில தகவல்கள் கசிந்துள்ளன.

யூடியூபில் தொடர்ந்து ட்ரெண்டிங்கில் பீஸ்ட் படத்தின் ட்ரெயிலர்... மாஸ் காட்டும் விஜய்!

English summary

The Arabic Kuthu and Jolly O Gymkhana songs placement in Beast is causing a stir in the film community.Nelson did the same pattern as the Doctor pattern in Beast for songs.