நோ Valentine's day...ஒன்லி அரபிக்குத்து டே... ட்விட்டரை மிரள வைத்த ரசிகர்கள்

சென்னை : பீஸ்ட் ஃபஸ்ட் சிங்கிளான அரபிக்கத்து பாடல் இன்று வெளியிடப்பட உள்ளதால், ட்விட்டர் முழுவதிலும் அரபிக்குத்து போஸ்டரை பகிர்ந்து விஜய் ரசிகர்கள் ட்விட்டரை மிரள வைத்து வருகிறார்கள்.

நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்துள்ள பீஸ்ட் படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் தயாரித்துள்ளது. பூஜா ஹெக்டே, யோகிபாபு, செல்வராகவன், கிங்ஸ்லே உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள இந்த படம் ஏப்ரல் 14 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. பீஸ்ட் படத்தின் ஷுட்டிங் முடிந்து, போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வேலைகள் நடைபெற்று வருகிறது. அனிருத் இசை அமைத்துள்ளார்.

English summary

Vijay starred Beast first single Arabic kuthu released today. Vijay fans eagerly waiting for arabic kuthu. They create ArabicKuthuFromToday hastag and makes trending in twitter. Vijay fans celebrates this day is not a valentine's day, instead of arabic kuthu day.