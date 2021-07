லேட்டஸ்ட் புகைப்படங்களை வெளியிட்ட அரண்மனை 3 படக்குழு… படம் எப்போ ரிலீஸ்?

சென்னை : அரண்மனை 3 திரைப்படத்திலிருந்து சில காட்சிகளின் புகைப்படங்கள் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

இதில், மறைந்த நகைச்சுவை நடிகர் விவேக்கின் புகைப்படம் வெளியாகி ரசிகர்களை நெகிழ்ச்சி அடைய செய்துள்ளது.

நடிகர் விவேக் இறுதியாக நடித்த திரைப்படங்களில் அரண்மனை 3 படமும் ஒன்றாகும்.

