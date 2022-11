தலைவர் 170-ல் இணையும் சிம்பு பட இளம் நாயகி… வில்லன் ரோலுக்கு தளபதி பட நடிகரா?

சென்னை: சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிக்கவுள்ள தலைவர் 170 படத்தின் பூஜை நாளை நடைபெறவுள்ளது.

லைகா நிறுவனம் தயாரிக்கும் இந்தப் படத்தின் இயக்குநர் உள்ளிட்ட மற்ற தகவல்கள் அனைத்துமே நாளை தெரியும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்நிலையில், தலைவர் 170 படத்தில் நடிக்கும் இளம் நடிகை யார் என்பது குறித்து அப்டேட் கிடைத்துள்ளது.

மறைந்த நடிகர் புனித் ராஜ்குமாருக்கு 'கர்நாடக ரத்னா' விருது.. ரஜினிகாந்த் இன்று வழங்குகிறார்

English summary

Rajinikanth is currently acting in the Jailer movie Directed by Nelson. Following this, Rajini will act in 2 films produced by Lyca. Lyca chief executive Tamilkumaran said that the pooja for a film will be held on November 5 on a grand scale. In this case, it has been reported that Aravind Swamy, Vadivelu, and Kalyani Priyadarshan will act in Rajinikanth's 170th film.