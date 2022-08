இந்த படத்தின் இரண்டாம் பாகமும் வருதா?...தனுஷ், செல்வராகவனின் செம மாஸ்டர் பிளான்

சென்னை : கோலிவுட்டில் பிரபலமான வெற்றி கூட்டணியான செல்வராகவன் - தனுஷ் கூட்டணியில் காதல் கொண்டேன், புதுப்பேட்டை உள்ளிட்ட பல படங்கள் உருவாகி உள்ளன.

தற்போது நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு நானே வருவேன் படத்தின் மூலம் இந்த கூட்டணி மீண்டும் இணைந்துள்ளது. இந்த படத்திற்கு யுவன்சங்கர் ராஜா இசையமைத்துள்ளார்.

நானே வருவேன் படத்தை பொன்னியின் செல்வன் ரிலீசாகும் அதே செப்டம்பர் 30 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்ய படக்குழு திட்டமிட்டு வருவதாக சொல்லப்படுகிறது. இதற்காக ஏற்பாடுகள் நடந்து வருவதாக சொல்லப்படுகிறது.

Reports also suggest that 'Naane Varuven' has a lead for a sequel and we can expect 'Naane Varuven 2' soon. It is worth mentioning that director Selvaraghavan has also planned 'Pudhupettai 2' and 'Aayirathil Oruvan 2' with Dhanush in the upcoming years.