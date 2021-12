இன்ஸ்டாகிராமில் போனி கபூர் இணைய இது தான் காரணமா... மகனே வெளியிட்ட தகவல்

மும்பை : பிரபல தயாரிப்பாளரான போனி கபூர், பல ஹிட் படங்களை டைரக்ட் செய்துள்ளார். தற்போதும் பாலிவுட், கோலிவுட் என மொழிகளிலும் டாப் ஹீரோக்கள் நடிக்கும் படங்களை தயாரித்து வருகிறார் போனி கபூர்.

ட்விட்டரில் படு ஆக்டிவாக இருக்கும் போனி கபூர், புதிய படங்கள் பற்றிய அப்டேட்களை ட்விட்டரின் மூலம் பகிர்ந்து வருகிறார். இந்நிலையில் தற்போது இவர் இன்ஸ்டாகிராமிலும் இணைந்துள்ளார். இன்ஸ்டாகிராமில் வந்ததுமே தான் தனியாக இருக்கும் ஸ்டையிலான ஃபோட்டோக்கள் பலவற்றை பதிவிட்டுள்ளார்.

ப்ரோமோவிற்கு வெளியிடுவதை போல் போனி கபூர் பகிர்ந்துள்ள ஃபோட்டோக்கள் லைக்குகளை அள்ளி வருகின்றன. போனி கபூரின் இந்த போஸ்டிற்கு அவர் இன்ஸ்டாகிராமிற்கு வந்ததை வரவேற்று அவரது மகன் அர்ஜுன் கபூர் மற்றும் மகள் ஜான்வி கபூர் ஆகியோர் கமெண்ட் செய்துள்ளனர்.

அர்ஜுன் கபூர் தனது பதிவில், அப்பாவும் கடைசியாக இன்ஸ்டாகிராமிற்கு வந்து விட்டார். தனது பிள்ளைகள் என்ன செய்கிறார்கள் என கண்காணிக்கவும், யாரும் அறிந்திராத தனது ஃபேஷனான மற்றொரு பக்கத்தை உலகிற்கு காட்டவும் என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

போனி கபூரி - ஸ்ரீதேவியின் மகள் ஜான்வி கபூர், அவரின் அப்பாவின் ஸ்டைலான ஃபோட்டோவை பகிர்ந்து, ஹாய் அப்பா என ஹார்ட் எமோஜிக்களுடன் பதிவிட்டுள்ளார்.

இதுவரை தயாரிப்பாளராக இருந்து வந்த போனி கபூர், தற்போது நடிகராகவும் அவதாரம் எடுக்க போகிறார். தற்போது தான் நடிக்கும் புதிய படத்தின் வேலைகளுக்காக டெல்லியில் இருந்து வருகிறார். ரன்பீர் கபூர், ஸ்ரத்தா கபூர் லீட் ரோலில் நடிக்கும் படத்தில் தான் போனி கபூரும் நடித்து வருகிறாராம்.

தமிழில் அஜித் நடித்துள்ள வலிமை படத்தை தயாரித்து முடித்துள்ள போனி கபூர், அஜித்தின் அடுத்த படமான தல 61 படத்தையும் போனி கபூர் தான் தயாரிக்க உள்ளார். இந்த படம் ஏற்கனவே உறுதி செய்யப்பட்டு விட்டதால், ஆரம்ப கட்ட பணிகள் விரைவில் துவக்கப்பட உள்ளனவாம். வலிமை ரிலீசிற்கு பிறகே தல 61 படத்தின் வேலைகளை துவக்க படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

