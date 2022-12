அருவா ப்ராஜெக்ட்டை மீண்டும் கையில் எடுக்கும் சூர்யா... வணங்கானை கைவிட இதுதான் காரணமா?

சென்னை: சூர்யா தற்போது சிவா இயக்கும் தனது 42வது படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

இதனிடையே பாலா இயக்கத்தில் சூர்யா ந்டித்து வந்த வணங்கான் திரைப்படம் பாதியிலேயே கைவிடப்பட்டது.

இந்நிலையில், சூர்யா - ஹரி கூட்டணி மீண்டு இணையவுள்ளதாக புதிய தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

Suriya-Bala collaboration Vanangaan was abandoned halfway through. In this case, it has been reported that Suriya will act in Hari's Aruva. This film shoot will begin soon.