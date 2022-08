Diary Twitter Review: அருள்நிதியின் தொடரும் ‘D' டைட்டில் சென்டிமென்ட்.. டைரி படம் எப்படி இருக்கு?

சென்னை: விஜய்சேதுபதி, கார்த்திக்கே டஃப் கொடுப்பாரு போல அருள்நிதி. சில மாதங்களிலேயே அடுத்தடுத்து 3 படங்களை இறக்கி உள்ளார்.

டி- பிளாக், தேஜாவு என தொடர்ந்து இரு படங்களும் D டைட்டிலில் வெளியான நிலையில், அதே வரிசையில் இன்று வெளியாகி உள்ள படம் தான் டைரி.

இயக்குநர் இன்னாசி பாண்டியன் இயக்கத்தில் அருள்நிதி நடிப்பில் இன்று வெளியான டைரி திரைப்படம் வொர்த்தா இல்லையா? என்பது குறித்து ட்விட்டர் வாசிகள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க என்பதை இங்கே பார்ப்போம்..

English summary

Arulnidhi's Diary Twitter Review and Reactions are here. After D Block and Dejavu now Arulnidhi came up with a strong story line and horror thriller movie Diary for his fans.