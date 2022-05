என்னது...தனுஷின் கேப்டன் மில்லர் கதை இதுவா...மனம் திறந்த டைரக்டர்

சென்னை : தனுஷ் அடுத்ததாக நடிக்க உள்ள கேப்டன் மில்லர் படத்தின் கதை பற்றி பல்வேறு கருத்துக்கள் நிலவி வருகிறது. இந்நிலையில் இந்த குழப்பங்கள் பற்றி முதல் முறையாக ஓப்பனாக பேசியதுடன், இதற்கு முற்றுப்புள்ளியும் வைத்துள்ளார் டைரக்டர் அருண் மாதேஸ்வரன்.

2021 ம் ஆண்டு ராக்கி படத்தை இயக்கி தமிழ் சினிமாவிற்கு டைரக்டராக அறிமுகமானவர் அருண் மாதேஸ்வரன். தனது இரண்டாவது படமே செல்வராகவன், கீர்த்தி சுரேஷை மாறுபட்ட ரோலில் நடிக்க வைத்து சாணி காயிதம் படத்தை எடுத்துள்ளார். இந்த படம் ஓடிடி.,யில் இந்த மாதம் நேரடியாக ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது.

English summary

In his recent interview director Arun Matheswaran revealed that Dhanush's Captain Miller movie is not the biopic of LTTE leader Captain Miller. This movie will hace dark humour, action, adventure and totally different from Arun Matheswaran's previous two movies. And this movie had no item song.