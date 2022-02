அருண் விஜய், பாரதிராஜா வாக்களித்தனர்; 92 வயது அம்மாவுடன் வந்து வாக்களித்த எஸ்வி சேகர்!

சென்னை: நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் மிகவும் மந்தமான முறையில் நடைபெற்று வருவதாக கூறப்படுகிறது.

நடிகர்கள் மட்டுமின்றி சென்னையில் உள்ள பொதுமக்களும் வாக்களிக்க முனைப்பு காட்டவில்லை என தெளிவாக தெரிகிறது.

இந்நிலையில், சில முன்னணி திரைபிரபலங்கள் தவறாமல் தங்கள் ஜனநாயக கடமையை பொறுப்புடன் ஆற்றி உள்ளனர். அதுகுறித்து இங்கே பார்ப்போம்..

தேர்தல் நாளில் மும்பையில் ஷூட்டிங்கிற்கு சிம்பு ஏன் சென்றார்? டி ராஜேந்தர் கொடுத்த ’நச்’ பதில்!

English summary

Arun Vijay, Bharathiraja and SVe Shekar cast their votes. SVe Shekar came with his 92 year old mother and cast their votes. Many cinema celebrities also came to put their votes photos trending in social media.