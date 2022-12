விஜயகுமார் இறந்துவிட்டதாக தீயாகப் பரவிய வதந்தி... பதறிய அருண் விஜய்... அவசரமாக கொடுத்த விளக்கம்!

சென்னை: தமிழ்த் திரையுலகில் முன்னணி நடிகராக வலம் வந்தவர் விஜயகுமார்.

எம்ஜிஆர், சிவாஜி, ரஜினி, கமல் உள்ளிட்ட உச்ச நட்சத்திரங்களுடன் நடித்துள்ள விஜயகுமாரின் மகன் அருண் விஜய்யும் நடிகராக கலக்கி வருகிறார்.

இந்நிலையில், நடிகர் விஜயகுமாரின் உடல்நிலை குறித்து செய்திகள் வெளியாகி வந்தன.

அதனையடுத்து விஜயகுமாரின் ஹெல்த் அப்டேட் பற்றி ட்வீட் செய்துள்ளார் அவரது மகனான நடிகர் அருண் விஜய்.

கடைசி வரை அப்போ பேசத்தான் போறீங்க.. ரெட் கார்டு இல்லை.. அசீம் தான் அப்போ டைட்டில் வின்னரா?

English summary

Yesterday news broke that actor Vijayakumar has passed away. Arun Vijay has explained the matter and posted on his Twitter that the father is fine.