பிடிவாதத்தில் பாலா... மீண்டும் தொடங்கும் வணங்கான்... சூர்யாவுக்கு பதிலாக அருண் விஜய்?

சென்னை: நந்தா, பிதாமகன் படங்களைத் தொடர்ந்து சூர்யா - பாலா கூட்டணி வணங்கான் படத்தில் இணைந்தது.

இதில் சூர்யா ஹீரோவாக கமிட் ஆனது மட்டும் இல்லாமல், தனது 2 டி நிறுவனம் மூலம் தயாரித்தும் வந்தார்.

இந்நிலையில், வணங்கான் படத்தின் கதையில் சூர்யாவுக்கு அதிருப்தி இருந்ததால் அதிலிருந்து விலகுவதாக அறிவித்தார்.

பாதியிலேயே முடிவுக்கு வந்த வணங்கான்... பட்ஜெட்டில் வேட்டு வைத்த பாலா... கோபத்தில் சூர்யா?

English summary

The Suriya-Bala collaboration Vanangaan was abandoned halfway through. It has been reported that Suriya has suffered a loss of up to 10 crore rupees. In this case, Arun Vijay is expected to replace Suriya in Bala's Vanangaan film.