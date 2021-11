பார்டர்... ரிலீஸ் தேதியில் மாற்றமா?... தீயாய் பரவிய தகவலால் ரசிகர்கள் குழப்பம்!

சென்னை : பார்டர் திரைப்படத்தின் ரிலீஸ் தேதி தள்ளிவைக்கப்படுவதாக பரபரப்பான தகவல் வெளியாகி உள்ளது-

குற்றம் 23 படத்தை அடுத்து அருண் விஜய்யும், இயக்குனர் அறிவழகனும் மீண்டும் இணைந்து பணியாற்றியுள்ள படம் பார்டர்.

இப்படத்தில் நடிகைகள் ரெஜினா கசன்ட்ரா, ஸ்டெபி பட்டேல் ஆகிய இருவரும் கதாநாயகிகளாக நடித்து இருக்கிறார்கள்.

English summary

Arun Vijay's Border will be postponed further from November 19th. The makers had apparently decided to push further due to Chennai rain and uncertainty in the state.