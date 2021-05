செல்ல நாயுடன் ஜாலி பயற்சி...லாக்டவுனிலும் அருண்விஜய் பிஸி

சென்னை : நாய்கள் வளர்ப்பதில் அதிக ஆர்வம் கொண்டவர் அருண் விஜய் என்பது அனைவரும் அறிந்ததே. இவர் தனது செல்ல பிராணிகளுடன் கொஞ்சி விளையாடும் ஃபோட்டோக்களை அடிக்கடி சமூக வலைதளஙகளிலும் வெளியிட்டு வருகிறார்.

திக் திக் நிமிடங்களை அனுபவிக்க தயாரா? இன்னும் சில தினங்களில் கான்ஜூரிங் 3 ரிலீஸ்

இந்நிலையில் கொரோனா லாக்டவுன் அமலில் இருக்கும் இந்த சமயத்தில் தனது குடும்பத்தினர் மற்றும் செல்ல பிராணிகளுடன் அதிக நேரத்தை செலவிட்டு வருகிறார் அருண்விஜய். ருத்ரா, கிரேட் டேனி, சாக்கி, ஷிக் துஷ் காக்கர் போன்ற நாய்களை வளர்த்து வருகிறார் அருண் விஜய்.

English summary

Arun Vijay seems to be spending a lot of time with his family and pets during this lockdown due to the COVID-19 pandemic.