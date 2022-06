யானை ரிலீஸ் தள்ளிப்போக இது தான் காரணம்....புதிய ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு

சென்னை : அருண் விஜய் நடித்த யானை படம் தள்ளி போவதாக கூறப்பட்டு வந்த நிலையில், அதை உறுதி செய்த தயாரிப்பு நிறுவனம், புதிய ரிலீஸ் தேதியையும் அறிவித்துள்ளது. யானை படத்தின் ரிலீஸ் தள்ளி வைக்கப்பட்டதற்கான காரணமும் வெளியாகி உள்ளதால், யானை டீமுக்கு வாழ்த்துக்கள் குவிந்து வருகிறது.

டைரக்டர் ஹரி இயக்கத்தில் அருண் விஜய் நடித்துள்ள படம் யானை. ஆக்ஷன், சென்டிமென்ட், கிராமத்து பொழுதுபோக்கு படமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த படத்தில் அருண் விஜய்க்கு ஜோடியாக பிரியா பவானிசங்கர் நடித்துள்ளார். Drumstick Productions இந்த படத்தை தயாரித்துள்ளது.

பிரகாஷ் ராஜ், ராதிகா சரத்குமார், யோகிபாபு, அம்மு அபிராமி, ராஜேஷ், தலைவாசல் விஜய், போஸ் வெங்கட், குக் வித் கோமாளி ராஜேந்திரன் ராஜு, ஐஸ்வர்யா, ஜெயபாலன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள இந்த படத்திற்கு ஜி.வி.பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார். கங்கை அமரன் முக்கிய ரோலில் நடித்துள்ள இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் ராமேஸ்வரம், பழநி, தூத்துக்குடி, காரைக்குடி, நாகூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் படமாக்கப்பட்டது.

English summary

Arun Vijay's Yaanai team planned to postponed the release of the film. Now movie makers have officially announced that the film's release has been postponed from June 17th to July 1st. The makers revealed that the reason for them push the film's release is the respect that the Yaanai team have for Kamalhaasan's Vikram which is running successfully in theatres.