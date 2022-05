ஒதுங்கி போனா உரசுவீக...பதுங்கி போனா பாய்வீக...யானை டிரைலர் எப்படி இருக்கு?

சென்னை : டைரக்டர் ஹரி இயக்கத்தில் அருண்விஜய் நடித்த யானை படத்தின் டிரைலர் செம மாஸாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது. ஆக்ஷன், சென்டிமென்ட் கலந்த இந்த டிரைலர் பற்றி ரசிகர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள், டிரைலர் எப்படி இருக்கு என்பது பற்றி இங்கே பார்க்கலாம்.

டைரக்டர் ஹரி இயக்கத்தில் அருண் விஜய் நடித்துள்ள படம் யானை. பிரியா பவானிசங்கர், ராதிகா, சமுத்திரக்கனி, ராமச்சந்திர ராஜு, இமான் அண்ணாச்சி உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள இந்த படத்திற்கு ஜி.வி.பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார். இந்த படம் வரும் ஜுன் 17 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது.

English summary

Arun Vijay starred Yaanai movie trailer released yesterday. It was mixed of sentiment and action. But fans cricised that this was look like Vishal's Poojai movie trailer. This trailer recives mixed comments.