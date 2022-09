சினம் படத்திற்காக முதன் முதலில் இந்தக் காரியத்தை செய்துள்ள அருண் விஜய்... என்ன தெரியுமா?

சென்னை: நடிகர் அருண் விஜய் தயாரித்து நடித்துள்ள சினம் திரைப்படம் இன்று வெளியாகி இருக்கிறது.

மக்கள் மத்தியில் டீசன்ட்டானா திரைப்படம் என்ற பெயரை இந்தத் திரைப்படத்திற்கு பெற்றுள்ளது என்றே சொல்லலாம்.

சினம் படத்திற்காக முதன் முறையாக தனது கரியரில் அருண் விஜய் ஒரு காரியத்தை செய்துள்ளார்.

