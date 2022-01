நடுக்கடலில் டைட்டானிக் போஸ் கொடுத்த ஆர்யா – சாயிஷா...பொறாமையில் பொங்கும் ரசிகர்கள்

சென்னை : நடுக்கடலில் கப்பல் பயணத்தின் போது டைட்டானிக் போஸ் கொடுத்த போட்டோவை பகிர்ந்து ரசிகர்களின் வயிற்றெரிச்சலை கொட்டிக் கொண்டுள்ளது ஆர்யா - சாயிஷா ஜோடி.

கோலிவுட்டின் புகழ்பெற்ற நட்சத்திர காதல் தம்பதிகளில் ஆர்யா - சாயிஷாவும் ஒருவர். அறிந்தும் அறியாமலும் படத்தின் மூலம் அறிமுகமான ஆர்யா, நடிகையான சாயிஷாவை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார். 2019 ம் ஆண்டு திருமணம் செய்து கொண்டவர்களுக்கு சமீபத்தில் பெண் குழந்தை பிறந்தது.

சூப்பர் டூப்பர் வெற்றி கொடுத்த மாநாடு இயக்குநர்... 4 மடங்கு சம்பளத்தை உயர்த்திட்டாராம்

English summary

Sayyesha shared throw back titanic pose moment photo with her hubby arya in instagram. this throw back photo gets lots of likes with a hour. some others troll this photo.