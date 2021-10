கைது செய்யப்பட்ட போது சிரித்த ஆர்யான் கான்...செம வைரல் ஃபோட்டோ

மும்பை : பாலிவுட் சூப்பர் ஸ்டார் ஷாருக்கானின் மகன் ஆர்யான் கான், மும்பையில் இருந்து கோவா சென்ற சொகுசு கப்பலில் நடந்த பார்ட்டியில் கலந்து கொண்டுள்ளான். இதில் தடை செய்யப்பட்ட போதை பொருட்கள் பயன்படுத்தப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

பிரபலங்கள், சினிமா நட்சத்திரங்களின் குழந்தைகள் ஆகியோர் கலந்து கொண்ட இந்த பார்ட்டியில் போதைப் பொருள் பயன்படுத்தப்பட்டதை அறிந்து தேசிய போதைப் பொருள் தடுப்புப் பிரிவு போலீசார் கப்பலில் சோதனை நடத்தி உள்ளனர். போதைப் பொருள் பயன்படுத்தியதற்காக ஆர்யான் கான் உள்ளிட்ட 10 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

ஆர்யன் கான் போதை பொருள் விவகாரம்.. நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் உட்பட மேலும் 6 பேர் கைது!

English summary

Shahrukh khan's son Aryan khan arrested by NCB recently. aryan laughing while being arrest photo goes viral in social media. because of this netizens angry with aryan. in that photo aryan sitting along with ncb officials.