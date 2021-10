ரிலீசானதும் முதல இத தான் செய்வேன்... அதிகாரியிடம் சத்தியம் செய்த ஆர்யான்

மும்பை : பாலிவுட் சூப்பர் ஸ்டார் ஷாருக்கானின் 23 வயதாகும் மூத்த மகன் ஆர்யான் கான், போதைப் பொரும் வழக்கில் அக்டோபர் 2 ம் தேதி கைது செய்யப்பட்டான். சொகுசு கப்பலில் நடந்த பார்ட்டியில் தடைசெய்யப்பட்ட போதைப் பொருள் பயன்படுத்தியதாக தேசிய போதைப் பொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள் ஆர்யான் உள்ளிட்ட 10 பேரை கைது செய்தனர்.

சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள ஆர்யானை வெளியில் எடுக்க ஷாருக்கான் தரப்பில் பல விதங்களில் முயற்சி செய்யப்பட்டது. ஆனால் ஆர்யானுக்கு சர்வதேச போதைப் பொருள் கடத்தல் கும்பலுடன் தொடர்பு இருக்கலாம் என சந்தேகப்படுவதாகவும், ஆர்யானின் வாட்ஸ்ஆப் சேட் அடிப்படையில் அவரை கைது செய்துள்ளதால் அவருக்கு ஜாமின் வழங்க போலீசார் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.

English summary

Aryan khan promised NCB zonal director Sameer that after release from jail, he would do good work. work for uplifting poor people. during counselling aryan said this to ncb officials.