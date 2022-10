அப்படியே ஒரு மாதிரி தோணுது.. நிஷாவிடம் அசல் பேசிய ஆபாச பேச்சு.. கேட்க யாருமில்லை!

சென்னை: கடந்த வாரமே அசல் கோலார் பற்றி பிக் பாஸ் ரசிகர்கள் வைத்த குற்றச்சாட்டுக்களில் ஒன்றையாவது கமல் கண்டித்து இருந்தால், இந்த வாரம் இந்தளவுக்கு பையன் ஓவர் ஆட்டம் போட்டிருக்க மாட்டான் என நெட்டிசன்கள் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியையும் கமலையும் விளாசி வருகின்றனர்.

இதுவரை பிக் பாஸ் தமிழ் வீட்டில் இப்படியொரு மோசமான வெறிபுடிச்ச போட்டியாளரை பார்த்ததே இல்லை என ரசிகர்கள் திட்டித் தீர்த்து வருகின்றனர்.

ஆடும் வரை ஆடு, இந்த வாரம் வெளியே அனுப்ப போறோம்னு சொல்லிட்டாங்களா.. இப்படி எல்லை மீறிய ஆபாச பேச்சுக்களையும் செயல்களையும் செய்து வருகிறார் அசல் கோலார் என ரசிகர்கள் நிகழ்ச்சிக்கு எதிராக கண்டனங்களை குவித்து வருகின்றனர்.

பிக் பாஸ் வீட்டில் மிட் நைட் மசாலா.. இங்கேயும் போர்வை காட்சிகள் ஆரம்பம்.. அசல் - நிவா அட்ராசிட்டி!

English summary

Asal Kolaar bad behaviour and bad talks to Nivashini upsets Bigg Boss fans. They asks Kamal Haasan and Bigg Boss team Why this fellow still inside the show in very angry mode.