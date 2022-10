சிங்கப்பூர் பாப்பாவை எப்படி கடிக்கிறாரு பாருங்க அசல் கோலார்.. என்ன பசிக்குதான்னு கேள்வி வேற!

சென்னை: இலங்கை, மலேசியா, சிங்கப்பூர் தமிழர்களை கவர அங்கிருந்து ஒருவரை போட்டியாளராக களமிறக்கி வருகிறது பிக் பாஸ் குழு.

இந்த சீசனில் சிங்கப்பூரில் இருந்து மாடல் அழகியான நிவாஷினியை போட்டியாளராக உள்ளே விட்டுள்ள நிலையில், அவரும் அசல் கோலாரும் செய்து செய்யும் லீலைகளுக்கு அளவே இல்லை என பிக் பாஸ் ரசிகர்கள் புலம்பித் தவிக்கின்றனர்.

கடந்த வாரம் அசல் கோலாரின் அத்துமீறல்கள் குறித்து கமல் கண்டிப்பாரா என எதிர்பார்த்த ரசிகர்களுக்கு இறுதிவரை ஏமாற்றமே மிஞ்சியது.

English summary

Asal Kolaar bites Nivashini shocks Bigg Boss fans. Netizens slams, Gaana Singer Asal Kolaar crosses all the limits in the reality show, he not only loves Nivashini, he also try to mingle with every female contestants in the house.