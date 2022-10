கால எடு.. குயின்ஸியையும் விட்டு வைக்காத கோலார்.. அவங்க வீட்ல பார்த்தா என்ன நினைப்பாங்கனு கேட்ட மணி!

சென்னை: சிங்கப்பூர் மாடல் அழகி நிவாஷினி உடன் அசல் கோலார் எல்லை மீறி பழகி வருவதே ரசிகர்களை ரொம்ப கடுப்பாக்கி இருக்கிறது.

நிவாஷினிக்கு அசல் அப்படி நடந்து கொள்வதில் எந்தவொரு பிரச்சனையும் இல்லை. அவரும் அசல் படுக்கைக்கு சென்றெல்லாம் இரவு நேரத்தில் அவருடன் விளையாடி வருகிறார்.

ஆனால், அதே போல குயின்ஸி, ஜனனி உள்ளிட்ட மற்ற பெண் போட்டியாளர்களிடம் அசல் கோலார் அத்துமீறி நடந்து கொள்வது தான் ரசிகர்களை மேலும், பொறுமை இழக்க செய்துள்ளது.

English summary

Asal Kolaar put his legs on Queency and Manikandan asks him to avoid these things also Queency didn't feel well about Asal Kolaar's behaviour on her shocks Bigg Boss fans.