ரெட் கார்டு மூலம் அசீம் வெளியேற்றமா?..கமல் நடவடிக்கை?

அசீம் பெண்களை இழிவாக பேசி நடந்ததால் அவரை ரெட் கார்டு மூலம் வெளியேற்ற முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

பெண்கள் குறித்து இழிவாக பேசிய அசீம் இன்று அனைவராலும் வெறுத்து விமர்சிக்கப்படுகிறார். அவர் மீது நடவடிக்கு எடுப்பது உறுதி என தெரிகிறது.

பேருந்தில் பெண்களை உரசினேன் என்று சொன்ன சரவணனை வெளியேற்றிய பிக்பாஸ் வீடு என்கிற பெருமை காப்பாற்றப்படுமா?நெட்டிசன்கள் கேள்வி

குழந்தைகள் பார்க்கும் பிக்பாஸ்..வாடி-போடின்னு பெண்களை திட்டும் அசீம்..கமல்ஹாசன் புத்தி சொல்வாரா?

English summary

It has been reported that Aseem has been sent off with a red card due to his abusive behavior towards women. Today, Aseem is hated and criticized by everyone for speaking disparagingly about women. It seems that he is sure to take action on him. Will the pride of the Bigg Boss house be saved? old history while Saravanan was evicted for abusing women in the bus. Netizens question