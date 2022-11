ரச்சிதாவை ட்ரிக்கர் செய்து சிக்க வைக்க அசீம் முயல்கிறார்..ரச்சிதாவின் கணவர் பேட்டி

10 ஆண்டுக்கு முன் பார்த்த ரச்சிதாவின் முகத்தை கொண்டுவர அசீம் முயல்கிறார். அதன் மூலம் பெயரை கெடுக்கலாம் என நினைக்கிறார்.

ரச்சிதா ராபர்ட் மாஸ்டரை ஹாண்டில் செய்வதில் வெற்றி பெற்றுள்ளார். கேப்டன் டாஸ்கில் ரச்சிதாவிற்கு அநீதி என கணவர் தெரிவித்துள்ளார்.

மைனாவும், ராபர்ட் மாஸ்டரும் இல்லாவிட்டால் ரச்சிதா ஃபைனலுக்கு வருவார் என ரச்சிதாவின் கணவர் தெரிவித்துள்ளார்.

என்னடா நடக்குது இங்கே? ரச்சிதாவை தொட்டு, கிள்ளி, நக்கிப் பார்க்கும் மைனா.. முத்த மழை வேற!

English summary

Aseem tries to bring up Rachita's face from 10 years ago. He thinks that he can tarnish her name by doing so. Rachita succeeds in handling Robert Master. Captain Task said it was unfair to Rachita. Rachita's husband has said that Rachita will make it to the final if Maina and Robert Master are not there.