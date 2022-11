அடித்து துவைக்கும் அசீம்..கேப்டன்ஷிப்பில் கலக்குவதால் ஹவுஸ் மேட்ஸ் கலக்கம்

இந்த வார கேப்டன் டாஸ்கில் வெற்றி பெற்ற ஆசீம் அதிரடி காட்டி வருகிறார்.

காலையிலிருந்து ஒவ்வொருவரையும் உட்கார விடாமல் குரூப் பிரிப்பதிலும் பொருட்களை பிரித்துக் கொடுப்பதிலும் வேலை வாங்குவதிலும் அசீம் மும்மூரமாக இருக்கிறார்.

அசிமின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கையை வேறு வழியில்லாமல் சகித்துக் கொள்ளும் ஹவுஸ் மேட்சுகள் லேசாக முனங்கி வருகின்றனர்.

ஆசீம் சண்டை போடுவார்..விக்ரமன் நியாயத்தை கேட்பார்..சத்தமே இல்லாமல் சண்டையை மூட்டிவிட்ட பிக்பாஸ்!

English summary

Aseem is in action after winning this week's captain task. Since morning, Aseem has been busy dividing the group, distributing the materials, and getting work done without letting everyone sit down. The house matches are humming slightly as they tolerate Asim's action with no choice.