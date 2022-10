நித்தம் ஒரு வானம் ஷூட்டிங்கில் நடந்த அதிசயம்… அசோக் செல்வன் பகிர்ந்த சுவாரஸ்யம்…

சென்னை: அசோக் செல்வன் நடித்துள்ள 'நித்தம் ஒரு வானம்' திரைப்படம் நவம்பர் 4ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

அசோக் செல்வனுடன் ரிது வர்மா, அபர்ணா பாலமுரளி, ஷிவாத்மிகா நடித்துள்ள இந்தப் படத்தை ரா கார்த்திக் இயக்கியுள்ளார்.

இந்நிலையில், நித்தம் ஒரு வானம் படத்தின் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில், படப்பிடிப்பின் போது நடந்த சுவாரஸ்யமான நிகழ்வை அசோக் செல்வன் பகிர்ந்துள்ளார்.

English summary

Ashok Selvan, Ritu Varma, and Aparna Balamurali starrer 'Nitham Oru Vaanam' is releasing on November 4. The launch event of this film was held in Chennai. Speaking on it, Ashok Selvan shared an interesting experience about an unexpected snowfall during the shoot.