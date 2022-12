5 படம் ஃபிளாப்.. ப்ளூ சட்டை மாறன் ட்வீட்.. குரைக்கிற நாய் குரைக்கட்டும் என சீறிய அசோக் செல்வன்!

சென்னை: சினிமா விமர்சகரான ப்ளூ சட்டை மாறனுக்கும் சினிமா பிரபலங்களுக்கும் இந்த ஆண்டு ஏகப்பட்ட நேரடி மோதல்கள் நடைபெற்றன.

பார்த்திபன், ஆர்.ஜே. பாலாஜி உள்ளிட்ட சில பிரபலங்கள் ப்ளூ சட்டை மாறனின் ட்ரோலுக்கு எதிர்வினை ஆற்றி இருந்தனர்.

இந்த வரிசையில் இந்த ஆண்டு கடைசி ஆளாக நடிகர் அசோக் செல்வன் வசமாக சிக்கி உள்ளார். அசோக் செல்வன் நடிப்பில் இந்த ஆண்டு வெளியான படங்கள் எல்லாமே ஃபிளாப் என ப்ளூ சட்டை மாறன் போட்ட ட்வீட் அசோக் செல்வனை நல்லாவே ட்ரிக்கர் பண்ணி உள்ளது.

English summary

Ashok Selvan slams Blue Sattai Maran with "Ignore the barking dogs and keep moving forward " Tweet after he criticize him with all 5 movies this year of Ashok Selvan got flopped.