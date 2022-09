சிறு வயதில் பூனை போல் பதுங்கி பதுங்கி எட்டிப் பார்ப்பார் யுவன்... சுந்தர்.சி ஃபிளாஷ் பேக்

சென்னை: வின்னர் படத்தை தொடர்ந்து சுந்தர்.சி இயக்கும் படத்திற்கு யுவன் சங்கர் ராஜா தற்சமயம் இசையமைக்கிறார்.

வின்னர் படத்தில் பாடல்கள் அனைத்துமே சூப்பர் ஹிட் ஆனது. இப்போது காஃபி வித் காதல் ஒரு ஜாலியான படமாக உருவாவதால் இந்தப் படத்தின் இசைக்கும் எதிர்பார்ப்பு உருவாகி இருக்கிறது.

யுவனை சிறுவயதில் இருக்கும்போதே தான் பார்த்ததாக சுந்தர்.சி சில சுவாரஸ்ய நிகழ்வுகளை கூறியுள்ளார்.

சுந்தர் சி இயக்கியுள்ள காஃபி வித் காதல் படத்தை வெளியிடும் ரெட் ஜெயன்ட்ஸ்: ரிலீஸ் தேதியுடன் அப்டேட்

English summary

After Winner Movie, Yuvan Shankar Raja is currently composing the music for Sundar C's film. All the songs in Winner film became super hits.. Now that Koffee with Kadhal is shaping up to be a fun film, expectations are building for the music of this film as well. Sundar.C has told some interesting incidents that he saw Yuvan when he was still a child.