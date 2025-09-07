Get Updates
Get notified on entertainment, celebrity news, and binge-worthy shows!

SIIMA Awards 2025: சிவகார்த்திகேயன், சாய்பல்லவிக்கு விருது.. த்ரிஷாவிற்கு கிடைத்த கௌரவம்!

By

சென்னை: துபாயில் நடைபெற்ற SIIMA 2025 விருது விழா நேற்று துபாய் எக்ஸ்போ சிட்டியில் உள்ள துபாய் கண்காட்சி மையத்தில் நடைபெற்றது. இந்த விழாவில், தமிழ் மற்றும் மலையாளத் திரைப்படத்துறை பிரபலங்கள் கௌரவிக்கப்பட்டனர். இதில், தமிழ் பிரிவில் 'அமரன்', 'மகாராஜா', 'லப்பர் பாண்டு' ஆகிய திரைப்படங்கள் பல விருதுகளை வென்றன. அதேபோல், மலையாளத்தில் 'தி கோட் லைஃப்' மற்றும் 'ஏ.ஆர்.எம்' போன்ற படங்கள் முக்கிய விருதுகளைப் பெற்றன.

SIIMA 2025 Sivakarthikeyan Sai Pallavi 2025
Photo Credit:

பிருத்விராஜ் சுகுமாரன் 'தி கோட் லைஃப்' திரைப்படத்திற்காகவும், சாய் பல்லவி 'அமரன்' திரைப்படத்திற்காகவும் விருதுகளை வென்றனர். மூத்த நடிகர் சிவகுமாருக்கு "திரைத்துறைக்கு அவர் ஆற்றிய இணையற்ற பங்களிப்பிற்காக" சிறப்பு விருது வழங்கப்பட்டது. அதே போல நடிகை த்ரிஷா, சினிமாவில் 25 ஆண்டுகள் அற்புதமான பணியாற்றியதற்காக கௌரவிக்கப்பட்டார்.

சைமா 2025 தமிழ் வெற்றியாளர்கள் பட்டியல்:

சிறந்த திரைப்படம்: அமரன்

சிறந்த இயக்குநர்: ராஜ்குமார் பெரியசாமி (அமரன்)

சிறந்த நடிகை (முன்னணிப் பாத்திரம்): சாய் பல்லவி (அமரன்)

சிறந்த எதிர்மறை கதாபாத்திரம் நடிகர்: அனுராக் காஷ்யப் (மகாராஜா)

சிறந்த நகைச்சுவை நடிகர்: பாலா சரவணன் (லப்பர் பந்து)

சிறந்த இயக்குநர் (விமர்சகர்கள் தேர்வு): நித்திலன் சுவாமிநாதன் (மகாராஜா)

சிறந்த நடிகர் (முன்னணிப் பாத்திரம் - விமர்சகர்கள் தேர்வு): கார்த்தி (மெய்யழகன்)

சிறந்த நடிகை (முன்னணிப் பாத்திரம் - விமர்சகர்கள் தேர்வு): துஷாரா (ராயன்)

சிறப்பு வளர்ந்து வரும் நட்சத்திரம்: ஹரிஷ் கல்யாண் (லப்பர் பந்து)

சிறந்த துணை நடிகர் (ஆண்): கலையரசன் (வாழை)

சிறந்த துணை நடிகை (பெண்): அபிராமி (மகாராஜா)

சிறப்பு விருது (புதுமுகம்): சஞ்சனா கிருஷ்ணமூர்த்தி (லப்பர் பந்து)

சிறந்த அறிமுக இயக்குநர்: தமிழரசன் பச்சமுத்து (லப்பர் பந்து)

சிறந்த அறிமுக நடிகர் (ஆண்): விஜய் கனஷ்கா (ஹிட் லிஸ்ட்)

சிறந்த அறிமுக நடிகை (பெண்): ஸ்ரீ கௌரி பிரியா (லவ்வர்)

சிறந்த இசையமைப்பாளர்: ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் (அமரன்)

சிறந்த பின்னணிப் பாடகர் (ஆண்): ஹரிசரண் (ஹேமின்னலே-அமரன்)

சிறந்த பின்னணிப் பாடகி (பெண்): சிந்துரி (மினிக்கி மினிக்கி - தங்கலான்)

சிறந்த பாடலாசிரியர்: உமாதேவி குப்பன் (போறேன் நான் போறேன்)

சிறந்த ஒளிப்பதிவாளர்: சாய் சி.ஹெச் (அமரன்)

SIIMA 2025 Sivakarthikeyan Sai Pallavi 2025
Photo Credit:
சைமா 2025 மலையாள வெற்றியாளர்கள்:

சிறந்த திரைப்படம்: மஞ்சுமல் பாய்ஸ்

சிறந்த இயக்குநர்: பிளெஸ்ஸி (ஆடுஜீவிதம்: தி கோட் லைஃப்)

சிறந்த நடிகர் : பிருத்விராஜ் சுகுமாரன் (ஆடுஜீவிதம்:தி கோட் லைஃப்)

சிறந்த நடிகை : ஊர்வசி (உள்ளொழுக்கு)

சிறந்த நகைச்சுவைப் பாத்திர நடிகர்: ஷ்யாம் மோகன் (பிரேமலு)

சிறந்த எதிர்மறைப் பாத்திர நடிகர்: ஜகதீஷ் (மார்கோ)

சிறந்த நடிகர் (முன்னணிப் பாத்திரம் - விமர்சகர்கள் தேர்வு): உன்னி முகுந்தன்

சிறந்த அறிமுக இயக்குநர்: ஜோஜு ஜார்ஜ் (பாணி)

சிறந்த அறிமுக நடிகர் (ஆண்): கே.ஆர். கோகுல் (தி கோட் லைஃப்)

சிறந்த அறிமுக நடிகை: நேஹா நஸ்னீம் (கல்ப்)

சிறந்த துணை நடிகர் (ஆண்): விஜயராகவன் (கிஷ்கிந்தா காண்டம்)

சிறந்த துணை நடிகை (பெண்): அகிலா பார்கவன் (பிரேமலு)

சிறந்த ஒளிப்பதிவாளர்: ஷெனாட் ஜலால் (ப்ரமயுகம், உள்ளொழுக்கு)

சிறந்த பாடலாசிரியர்: சுஹைல் கோயா (பிரேமலு)

சிறந்த இசையமைப்பாளர்: திபு நினன் தாமஸ் (ஏ.ஆர்.எம்)

சிறந்த பின்னணிப் பாடகி (பெண்): வைக்கம் விஜயலட்சுமி (அங்கு வான கொனிலு - ஏ.ஆர்.எம்)

சிறந்த பின்னணிப் பாடகர் (ஆண்): கே.எஸ். ஹரிசங்கர் (கிலியே - ஏ.ஆர்.எம்)

More from Filmibeat

View More

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+
Sign Out
X