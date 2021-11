அண்ணாத்த படம்... முதல் நாள்.. முதல் காட்சி... எத்தனை மணிக்கு ஆரம்பிக்குது தெரியுமா?

சென்னை: ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவாகும் அண்ணாத்த படத்தின் முதல் நாள் முதல் காட்சி திரையிடப்படும் நேரம் குறித்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

சிறுத்தை சிவா இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடித்துள்ள படம் அண்ணாத்த. இந்தப்படத்தில் குஷ்பு, மீனா, நயன்தாரா கீர்த்தி சுரேஷ், கஜபதி பாபு, பிரகாஷ் ராஜ், வேல ராமமூர்த்தி, சூரி, சதீஷ், சத்தியன் என பலர் நடிக்கின்றனர்.

இந்தப் படத்திற்கு இமான் இசையமைக்கிறார். சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் அண்ணாத்த படத்தை தயாரிக்கிறது. இந்நிலையில் அண்ணாத்த திரைப்படம் நாளை ரிலீஸ் ஆகிறது.

அடேங்கப்பா...ரெக்கார்டு பிரேக் தான்...இத்தனை தியேட்டர்களில் ரிலீசாகிறதா அண்ணாத்த

English summary

At what time Annaatthe movie FDFS screening? First day first show of this movie will begin at 4 AM in regions like Pudukottai, Thoothukudi and even Chennai on November 4.