அடுத்த புரட்சி நாயகன் அதர்வா தான்... புகழும் ராஜமோகன்

சென்னை : அதர்வா முரளி நடித்துள்ள அட்ரஸ் படத்தின் டீசர் சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்டது. பிரிவினைகளால் சில கிராமங்களில் அட்ரஸ் இல்லாமல் போகும் நிஜ வாழ்க்கையில் நடக்கும் சம்பவங்களின் அடிப்படையில் இந்த படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த படம் பற்றி டைரக்டர் ராஜமோகன் கூறுகையில், 1956 ல் கேரள மாநிலம் உருவாக்கப்பட்ட போது பல கிராமங்கள் காணாமல் போகின. அங்கிருந்தவர்கள் கேரளாவிற்கு செல்வதா, தமிழகத்திற்கு செல்வதாக என தெரியாமல் தவித்தனர்.

English summary

Murali, was known as Puratchi Nayakan, and if I have to give the title to someone else, I’d give it to Atharvaa says Rajamohan