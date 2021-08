திரையரங்கில் வெளியாகும் அதர்வாவின் குருதி ஆட்டம்... லேட்டஸ்ட் அப்டேட்!

சென்னை : பரதேசிக்கு பிறகு மீண்டும் அதர்வா இயக்குனர் பாலாவின் இயக்கத்தில் புதிய திரைப்படத்தில் நடிக்க உள்ளதாக கூறப்படும் நிலையில் அந்தப் படத்தை நடிகர் சூர்யாவின் 2டி நிறுவனம் தயாரிக்க உள்ளது.

தெலுங்கில் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்ற நின்னுக்கோரி தமிழில் தள்ளிப்போகாதே என்ற பெயரில் அதர்வாவின் நடிப்பில் உருவாகி உள்ளது. இந்த படத்தை இயக்குனர் ஆர் கண்ணன் இயக்கியுள்ளார் . கொடிக்குப் பிறகு தமிழில் ரீ-என்ட்ரி கொடுக்கும் நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரன் இப்படத்தில் கதாநாயகியாக அதர்வாவுடன் ரொமான்ஸ் செய்கிறார்.

'Spider man : No way Home’ திகைப்பூட்டும் டிரைலர் வெளியானது... ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சி !

அரை டஜன் திரைப்படங்களுக்கு மேல் கைவசம் நடித்து வரும் அதர்வாவின் நடிப்பில் ரிலீசுக்கு தயாராகி உள்ள குருதி ஆட்டம் சென்ற ஆண்டே வெளியாக இருந்தது கொரோனா பிரச்சினை காரணமாக தள்ளி வைக்கப்பட்ட நிலையில் ரிலீஸ் பற்றிய புதிய அப்டேட் இப்பொழுது வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Kuruthi Aattam' features Atharvaa and Priya Bhavani Shankar in lead roles with Radikaa and Radha Ravi in pivotal roles. The story of the film is revolves around the fight between two gangsters.