கார்த்தி படத்தை காப்பி அடித்தாரா அட்லி? ஷாருக்கானுக்கு இந்த மேட்டர் தெரிஞ்சா என்ன ஆகும்?

சென்னை: இயக்குநர் ஷங்கரின் சிஷ்யன் என தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமான இயக்குநர் அட்லி இதுவரை தமிழில் இயக்கிய 4 படங்களும் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றுள்ளன.

அட்லி இயக்கிய முதல் படமான ராஜா ராணி படமே மணிரத்னம் இயக்கிய மெளன ராகம் படத்தின் காப்பி தான் என பலரும் அட்லியை ட்ரோல் செய்தனர்.

ஆனால், அட்லியின் மேக்கிங் பிடித்துப் போய் நடிகர் விஜய் தொடர்ந்து 3 படங்களில் நடித்தார்.

English summary

Atlee copied Karthi's Sardar story for Shah Rukh Khan's Jawan. Editor Ruben slammed the copy cat buzz trending in social media. He surely believes both are not a same story and will win at box office.