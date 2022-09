ஜவான் படத்தில் ரசிகர்களுக்கு காத்திருக்கும் வேற லெவல் ஆக்சன் ட்ரீட்: அட்லீ போடும் சீக்ரெட் ப்ளான்!

சென்னை: ஷங்கரிடம் உதவியாளராக இருந்து இயக்குநராக அறிமுகமானவர் அட்லீ.

தமிழில் முன்னணி இயக்குநராக வலம் வரும் அட்லீ, தற்போது ஷாருக்கான் நடிக்கும் ஜவான் படத்தை இயக்கி வருகிறார்.

ஜவான் படத்திற்காக அட்லீ பிரம்மாண்டமான சண்டைக் காட்சியை படமாக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அட்லீ இயக்கத்தில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகும் ஜவான்… ஆயிரம் கோடியில் ப்ளான் போடும் ஷாருக்கான்

English summary

Atlee is currently directing Shah Rukh Khan starrer Jawan. This film will release next year. Atlee has decided to shoot a grand fight scene for this film. Atlee has crowdsourced around 200 to 250 women management officers in Mumbai who will fly to Chennai for the shoot.