ஒரே வார்த்தையில் அல்லு அர்ஜுனை அலற விட்ட அட்லி...அப்படி என்ன சொன்னாரு?

சென்னை : அல்லு அர்ஜுனிடம் ஒரே ஒரு வார்த்தையை சொல்லி அவருக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்துள்ளார் டைரக்டர் அட்லி. விபரம் அறிந்தவர்கள், அட்லியா இப்படி ஒரு காரியத்தை பண்ணிருக்கார் என ஆச்சரியமாக கேட்டு வருகின்றனர்.

தமிழ் சினிமாவில் மிக குறுகிய காலத்திலேயே புகழின் உச்சிக்கு சென்ற டைரக்டர்களில் அட்லியும் ஒருவர். ஆர்யா - நயன்தாரா நடித்த ராஜா ராணி படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவிற்கு டைரக்டராக அறிமுகமானார். முதல் படமே கமர்ஷியல் ஹிட் கொடுத்ததால் அடுத்ததாக விஜய்யை இயக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. விஜய்யை வைத்து தெறி, மெர்சல், பிகில் என வரிசையாக 3 பிளாக்பஸ்டர் வெற்றி படங்களை கொடுத்தார்.

இதனால் அட்லி அடுத்து யாரை இயக்க போகிறார் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கையில், அனைவருக்கும் ஆச்சரியம் தரும் வகையில் பாலிவுட்டில் சூப்பர் ஹீரோ ஷாருக்கானை வைத்து படம் எடுக்க போவதாக அறிவித்தார் அட்லி. லைன் என பெயரிடப்பட்ட இந்த படத்தில் ஷாருக்கானுக்கு ஜோடியாக நயன்தாரா நடித்து வருகிறார். படம் கிட்டதட்ட இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கி வருவதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

According to sources, Allu Arjun was planning to work with Alee on a pna india project. Lyca productions was claimed to be behind the productions. Atlee had reportedly asked for Rs.35 cr as his fee. Allu Arjun shocked about director's huge remuneration and the project has been called off.